GP Arábia Saudita: Fórmula 1 presta homenagem a Frank Williams | AutoSport

Frank Williams faleceu no domingo passado e várias foram as homenagens a um dos mais bravos “garagista” da Fórmula 1. Em Jidá, o pelotão da Fórmula 1 irá prestar uma homenagem singela a Williams, com um minuto de silêncio antes da prova começar e com uma volta ao traçado saudita do carro que ajudou Alan Jones a atingir o título mundial de pilotos, o Williams FW07.

A Fórmula 1 anunciou que às 16.20h (hora portuguesa) de domingo, cerca de uma hora antes da corrida do GP da Arábia Saudita, será feito um minuto de silêncio em memória de Frank Williams, com a presença de todos os membros da equipa Williams, todos os Team Principals, do CEO Stefano Domenicali, Ross Brawn e o presidente da FIA, Jean Todt. 40 minutos depois, é a vez do Williams FW07 se fazer à pista numa volta de homenagem ao homem que liderou a equipa na conquista dos nove títulos de construtores e os sete títulos de pilotos.