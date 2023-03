GP Arábia Saudita F1: Sergio Pérez triunfa em novo 1-2 da Red Bull | AutoSport

Sergio Pérez venceu o Grande Prémio da Arábia Saudita, que apenas teve um período de Safety Car, depois de ter, à semelhança do que aconteceu no Bahrein, perdido a posição no arranque – desta vez para Fernando Alonso – e ter mais tarde recuperado o primeiro lugar. A partir daí, o piloto mexicano “mandou” na corrida e não mais saiu da liderança, triunfando sobre o seu companheiro de equipa, que recuperou desde o 15º posto da grelha de partida para terminar no segundo lugar. O piloto neerlandês terminou a corrida saudita com algumas preocupações sobre o seu carro, mas até à volta 50 o RB19 nº 1 não apresentou qualquer questão que colocasse qualquer dúvida sobre a sua vice-liderança. Ambos os pilotos da Red Bull tiveram liberdade para lutar pela vitória, depois de tentarem limitar o ritmo de cada um.

Os pilotos a terminarem em posições de pódio foram os mesmos três da ronda anterior, com a troca entre Pérez e Verstappen, mas foi Fernando Alonso que alcançou o 100º pódio da sua conta pessoal (depois de cumprir uma penalização de 5 segundos), depois de ter passado algumas voltas, no início da corrida, na liderança do pelotão. Depois de ter sido ultrapassado por Max Verstappen, a meio da prova, Alonso teve de forçar o andamento no final da corrida por causa da possibilidade de uma nova penalização, mas terminou com uma vantagem segura para os dois pilotos da Mercedes que terminaram a corrida atrás de si.

O piloto espanhol estava a ser investigado pela paragem em que cumpriu os cinco segundos de penalização. Em causa está o macaco traseiro que terá estado encostado ao carro, numa altura em que ninguém pode tocar no carro. As imagens mostram um aparente contacto com o monolugar e os comissários penalizaram o espanhol com dez segundos já após a corrida, o que promoveu George Russell ao terceiro lugar.

No particular da Mercedes, George Russell terminou o GP saudita no quarto posto, enquanto Lewis Hamilton foi o quinto classificado. A dupla da equipa de Brackley terminou com cerca de 5 segundos de diferença para Carlos Sainz e Charles Leclerc, que comprovaram que o Ferrari SF-23 não tem ritmo de corrida, apesar do que o piloto monegasco conseguiu fazer na qualificação.

A seguir à dupla da Ferrari ficou outra dupla, desta vez da Alpine, com Esteban Ocon na frente de Pierre Gasly, enquanto o último lugar pontuável teve uma luta interessante quase até ao final da corrida. Kevin Magnusssen levou a melhor sobre Yuki Tsunoda depois de ambos discutirem durante várias voltas, na segunda parte da corrida, o décimo posto da classificação.

As lutas após os dez primeiros lugares também foram motivos de interesse de seguir, com Nico Hülkenberg no 12º posto, à frente de Zhou Guanyu e Nyck de Vries, enquanto os dois pilotos da McLaren, que voltou a dececionar na corrida, discutiram com Logan Sargeant pelo 15º posto, com Oscar Piastri a conseguir ultrapassar o norte-americano da Williams na volta final e Lando Norris terminou no 17º posto, à frente de Valtteri Bottas, o último classificado em Jidá

Sergio Pérez arrancou para as 50 voltas do Grande Prémio da Arábia Saudita na pole position, tendo a seu lado Fernando Alonso. Max Verstappen arrancou da 15ª posição, com alteração de caixa de velocidades e outros componentes antes da prova saudita, depois de um problema técnico na sessão de qualificação, onde Charles Leclerc foi o segundo piloto mais rápido, mas arrancou do 12º posto, cumprindo 10 lugares de penalização por troca de centralina.

Todos os pilotos arrancaram com pneus médios, com exceção Lewis Hamilton e Logan Sargeant que escolheram pneus duros e Leclerc e Lando Norris com pneus macios.

TUDO O QUE SE PASSOU NA CORRIDA DO GRANDE PRÉMIO DA ARÁBIA SAUDITA, AQUI.

Fernando Alonso arrancou melhor do que Sergio Pérez e conseguiu chegar à curva 1 e 2 na frente do pelotão, enquanto Lance Stroll ultrapassou Carlos Sainz, alcançando o quarto posto da classificação, atrás de George Russell.

Novo azar para o estreante Oscar Piastri, que na confusão da primeira volta ficou com a asa dianteira danificada e teve de parar logo no início da corrida. Entretanto, a direção de corrida anunciou que Alonso iria ser investigado pelo Colégio de Comissários Desportivos por estar alegadamente fora da caixa na grelha de partida, confirmando-se uma penalização de 5 segundos pouco tempo depois. A penalização teria de ser cumprida no primeiro pitstop do piloto espanhol, que estava também pressionado por Pérez, que recuperou a liderança na travagem da curva na volta 4.

Também Lando Norris teve de parar nas primeiras voltas, começando de novo a McLaren com os dois carros no fundo do pelotão. Charles Leclerc era o nono classificado na volta 5 e Verstappen décimo primeiro.

Com os pneus duros a não parecerem estar a ter o melhor desempenho, a Aston Martin avisou Fernando Alonso que iria estender o turno dos pneus médios, passando o piloto espanhol a ficar um pouco mais atrás do líder e poupando mais a borracha da Pirelli.

Dos pilotos que estavam dentro do top 10, Lance Stroll foi o primeira a parar, na mesma altura em que Verstappen era já sétimo e tinha à sua frente Charles Leclerc. Na frente, Sergio Pérez mantinha um ritmo alto, assim como o seu companheiro de equipa, comparativamente com o Ferrari nº16 que tinha montado pneus macios. A Ferrari decidiu parar primeiro Sainz, que tinha arrancado com pneus médios, do que Leclerc. O piloto espanhol regressou à pista na volta 16 com pneus duros à frente de Stroll, com quem discutia a posição em pista antes das paragens. A estratégia parecia ter resultado na Ferrari, visto que ambos os pilotos regressaram à frente do piloto canadiano da Aston Martin.

Pouco depois, à volta 18, Lance Stroll ficou parado na escapatória do traçado saudita com problemas no seu carro. Foi necessária a entrada do Safety Car e as equipas aproveitaram para parar os seus pilotos. A má sorte de Stroll foi uma boa notícia para Fernando Alonso, que conseguiu parar e cumprir a sua penalização e manter o segundo posto.

Max Verstappen, no recomeço da corrida estava no quarto posto, atrás de George Russell, enquanto a Ferrari viu Lewis Hamilton (com pneus médios) a ultrapassar Carlos Sainz. O piloto britânico alcançou o quinto posto, a quase um segundo de Verstappen.

Quem ganhou com o período de Safety Car foi Yuki Tsunoda que ascendeu ao oitavo posto, à frente de Esteban Ocon e Pierre Gasly. Os pilotos da Alpine deixaram o piloto japonês para trás ainda antes de chegar às 20 últimas voltas, mas Tsunoda manteve-se em posição pontuável. Mais atrás, Logan Sargeant, no 13º lugar, pressionou Nico Hülkenberg, que seguia no décimo segundo posto.

Sergio Pérez mantinha a liderança do pelotão à passagem do meio da corrida, enquanto Max Verstappen era já quinto e tinha George Russell na sua frente para alcançar uma posição de pódio. O neerlandês conseguiu rapidamente, e com a ajuda do DRS, deixar o piloto da Mercedes para trás, atacando de imediato Alonso, conseguindo ascender ao segundo posto à entrada da volta 25.

Na volta 29, e depois de se queixar de falhas nos travões, Alexander Albon acabou por ir para a box para desistir. Foi o segundo piloto a abandonar o Grande Prémio da Arábia Saudita.

Com as posições da frente do pelotão entregues à Red Bull, com Pérez e Verstappen a trocarem entre si os registos de melhor tempo por volta, e Fernando Alonso quase em terra de ninguém, as lutas no meio do pelotão eram a fonte de interesse da corrida. Tsunoda estava no 10º posto e sob pressão de Kevin Magnussen, enquanto Hülkenberg tinha Sargeant e Zhou Guanyu colados à traseira do Haas VF-23, a que se juntou Nyck de Vries para as últimas 10 voltas da prova. Numa boa manobra, Zhou ultrapassou Sargeant, o que permitiu ao piloto alemão da Haas “respirar” um pouco.

Até final, Magnussen conseguiu ultrapassar Tsunoda numa boa manobra, enquanto Zhou fez o mesmo a Nyck de Vries e Piastri deixou para trás Norris e Sargeant, este na última volta.