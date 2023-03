GP Arábia Saudita F1: Pérez lidera a meio da corrida, com Verstappen em 2º | AutoSport

Sergio Pérez mantém a liderança do pelotão depois de recuperada a primeira posição “roubada” por Fernando Alonso no arranque da corrida. Após um período de Safety Car, Pérez ficou com uma vantagem segura para o piloto espanhol da Aston Martin, enquanto Max Verstappen era já quinto e tinha George Russell na sua frente para alcançar uma posição de pódio. O neerlandês conseguiu rapidamente, e com a ajuda do DRS, deixar o piloto da Mercedes para trás, atacando de imediato Alonso, conseguindo ascender ao segundo posto à entrada da volta 25.