GP Arábia Saudita F1: Oscar Piastri foi 4º: “o máximo que podíamos ter feito…” | AutoSport

“Acho que foi o máximo que podíamos ter feito, por isso saímos de Jeddah muito felizes, para ser honesto”, disse Piastri. “Ultrapassei o Fernando [Alonso] logo no início, fiquei preso atrás do Lewis [Hamilton] durante muito tempo, mas depois de ele ter feito a paragem, fiquei bem.

Com Lando Norris a admitir que o ritmo da McLaren, Mercedes e Aston Martin, é muito similar, o quarto posto de Oscar Piastri é um resultado interessante, uma vez que ele ‘venceu’ a corrida dessas três equipas. Mas não foi fácil, uma vez que se viu preso atrás de Lewis Hamilton durante grande parte da noite. Hamilton seguiu a mesma estratégia que Norris, mas com pneus mais frescos Piastri não conseguiu ultrapassar o Mercedes volta após volta – e mais tarde, Hamilton não conseguiu ultrapassar Norris depois de ambos terem ido às boxes, mostrando o quão próximas estão as duas equipas Mercedes.

