GP Arábia Saudita F1: O herói esquecido | AutoSport

Depois de termos escolhido a Figura e a Desilusão do dia, escolhemos o Herói Esquecido do Grande Prémio da Arábia Saudita, onde destacamos o piloto que, apesar do resultado final não ter sido tão positivo quanto poderia ter sido, temos de salientar. A escolha não foi tão simples como no Grande Prémio anterior, mas recaiu sobre Kevin Magnussen.

O piloto dinamarquês da Haas arrancou de 13º da grelha, atrás do seu companheiro de equipa e de Zhou Guanyu, terminando dentro dos pontos depois de uma discussão durante algumas voltas com Yuki Tsundoa, que também esteve em evidência depois do período de Safety Car. Demorou, mas Magnussen ultrapassou o piloto da AlphaTauri e somou o seu primeiro ponto da temporada, numa corrida que até estava a ser complicada para a Haas.