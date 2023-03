GP Arábia Saudita F1: McLaren não podia fazer mais, argumenta Andre Stella | AutoSport

A McLaren voltou a ficar fora dos pontos na segunda corrida do ano e a crise na equipa de Woking é cada vez mais profunda. Depois de um bom desempenho de Oscar Piastri na sessão de qualificação, potenciando um bom resultado na corrida para o estreante na Fórmula 1, o piloto australiano sofreu um toque ainda nas primeiras curvas do Grande Prémio da Arábia Saudita que o obrigou a parar no final da primeira volta e a trocar a asa dianteira, atrasando-se irremediavelmente.

O companheiro de equipa, Lando Norris, dececionou na qualificação, danificando o MCL60 e não permitindo-o continuar na sessão, tendo por isso arrancado de 19º e comprometendo o início de corrida. Para piorar as coisas, explicou no final da prova Andrea Stella, alguns pedaços de fibra de carbono do carro do seu colega de equipa danificaram o seu monolugar, obrigando-o também a realizar um pitstop mais cedo do que o previsto.

“Eu diria que é uma situação infeliz” disse o chefe de equipa Andrea Stella, citado pelo RacingNews365.com. “Analisamos as imagens ‘onboard’ do carro do Oscar [Piastri] para ver o que podemos fazer da próxima vez. Penso que Oscar foi tão prudente quanto pôde ser, como se vê a partir do carro de [Pierre] Gasly ele parece ter perdido o controlo [do carro], levantou um pouco [a frente] e tocou na asa da frente de Oscar, mas ainda mais infeliz, porém, é que Lando [Norris] bateu nos destroços que vinham da asa da frente de Oscar”. O responsável da McLaren explicou que “nos dados analisados, houve uma perda maciça de ‘downforce’ , não seria possível continuar assim, e nem sequer fomos ajudados pelo facto de ter havido um Safety Car”.

Stella afirmou que a equipa não desiste e vai aguentar mais este golpe “no queixo” e manter-se de pé, mas a verdade é que depois de ter perdido muito tempo na box, Norris não foi capaz de recuperar terreno, nem sequer com o único período de Safety Car da corrida em 50 voltas.

Oscar Piastri conseguiu, na fase final, ultrapassar o seu companheiro de equipa e Logan Sargeant, mas terminou no 15º posto e Norris no 17º.