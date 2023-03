GP Arábia Saudita F1, Max Verstappen: “ | AutoSport

Max Verstappen fez uma corrida de recuperação, como se antecipava, depois de arrancar do 15º posto, mas sentiu alguns problemas com o carro, que já o tinha deixado mal na qualificação. Apesar disso, conseguiu sair de Jidá com a liderança do campeonato, graças ao segundo lugar conquistado e ao ponto extra da volta mais rápida.

“Não foi fácil de passar pelo pelotão. Tentei no primeiro setor algumas ultrapassagens, mas no início da corrida era complicado perseguir. Depois entramos num bom ritmo. Estou feliz por estar no pódio”, explicou o bicampeão mundial de Fórmula 1.

Max Verstappen reforçou no pós corrida as questões que foi levantando ao longo da corrida com o seu engenheiro por causa da transmissão, dizendo que sentiu qualquer coisa de estranho com o RB19 “até ao fim da corrida. Tínhamos uma boa vantagem para o resto do pelotão, por isso consideramos que tínhamos de continuar assim. Contentei-me com o segundo lugar, foi uma boa recuperação”.

“Dei tudo o que tinha no fim”, disse o neerlandês da Red Bull sobre o ponto extra da volta mais rápida, acrescentando que “correu bem, isso foi o mais importante”.