GP Arábia Saudita F1, Fernando Alonso: Penalização “não muda o que sinto” | AutoSport

Fernando Alonso subiu ao pódio e fez a festa, mas acabaria por ser penalizado em 10 segundos e teria de adiar as celebrações do 100º pódio da carreira. Ainda antes de saber a decisão do Colégio de Comissários Desportivos, o piloto espanhol tinha resumido a sua corrida como um plano bem executado pela equipa e apesar da penalização e consequente perda do terceiro posto na classificação do Grande Prémio da Arábia Saudita, Alonso diz que nada muda na competitividade do AMR23 dentro do pelotão.

“Sinto-me bem. Gostei da cerimónia do pódio (risos) e depois a equipa disse-me que podia ter uma penalização”, explicou Alonso à transmissão da F1TV. “Estamos a tentar perceber o que aconteceu e se é o caso para ser penalizado ou não. Se isso acontecer, são três pontos que perco, mas não muda o sentimento. Fomos o segundo carro mais rápido na corrida, controlamos o ritmo da Mercedes e somos mais rápidos que a Ferrari, por isso sinto-me muito feliz”.

À semelhança do seu chefe de equipa, Alonso estranha toda esta confusão provocada pela FIA. “A equipa está analisar o que aconteceu. Acho estranho só termos conhecimento passado uma hora, quando tiveram 35 voltas para aplicar a penalização e só depois do pódio, com a presença dos meus patrocinadores e da minha equipa, é que decidiram. Não é um bom trabalho por parte deles [FIA], mas isso não é comigo”, concluiu o piloto da Aston Martin.