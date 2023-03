GP Arábia Saudita F1: Fernando Alonso brilhou novamente | AutoSport

É um caso sério a relação de Fernando Alonso com o AMR23 da Aston Martin neste início de temporada da Fórmula 1 e o piloto espanhol comprovou-o novamente na sessão de qualificação do GP da Arábia Saudita. O monolugar tem outros pontos fortes que não a sua rapidez em qualificação, mas foi o suficiente terminar entre os mais rápidos. Claro que se não fosse a penalização a Charles Leclerc seria terceiro na grelha, mas no Bahrein saiu da quinta posição e conseguiu alcançar o pódio. O carro é melhor em corrida, o piloto já o disse, mas em qualificação não perde muito para os restantes carros mais rápidos. Foram 0.465s que o separam do tempo de Sergio Pérez, tendo em atenção que é o AMR23 é um carro mais equilibrado em corrida do que parece ser o Ferrari e o Mercedes. Como tal, Alonso pode apontar novamente para o pódio e talvez uma posição acima comparativamente com o Bahrein, tendo em conta que vai arrancar da primeira linha da grelha de partida e pode até surpreender Pérez.

O seu companheiro de equipa, Lance Stroll, vinha a efetuar uma boa volta na tentativa final, mas exagerou no segundo setor e perdeu uma boa oportunidade de arrancar ainda mais da frente do que vai fazer. Será o quinto da grelha de partida depois de alcançar o sexto tempo mais rápido da sessão.