GP Arábia Saudita F1: Charles Leclerc surpreendeu | AutoSport

Charles Leclerc mostrou uma melhor performance desde o início da Q1 do que tinha feito nos treinos livres, terminando a sessão a apenas 0.155s de Sergio Pérez, com uma boa oportunidade para começar a corrida na frente do pelotão, não fosse a penalização de 10 posições na grelha de partida que terá de cumprir. O piloto monegasco esteve na discussão da pole position o que seria difícil de acreditar para quem o visse nos treinos, ao contrário do seu companheiro de equipa que ficou a mais de meio segundo do tempo de Pérez e atrás do Mercedes de George Russell, tendo sentido alguma pressão para passar à Q3, depois de um exagero numa das suas tentativas. Carlos Sainz vai arrancar à frente de Leclerc, mas na qualificação foi o piloto monegasco que teve um melhor desempenho.