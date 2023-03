GP Arábia Saudita F1: A figura do dia | AutoSport

Max Verstappen era o candidato “natural” à pole position, mas um problema de transmissão do RB19 abriu espaço à entrada em cena de Sergio Pérez, que acabaria por vencer o Grande Prémio da Arábia Saudita, com todo o mérito, diga-se de passagem. Tirando a perda de posição no arranque, o piloto mexicano não tremeu um minuto e alcançou aquilo que injustamente perdeu na época passada, a vitória em Jidá. No entanto, a figura do dia tem de ser Max Verstappen. Se o seu companheiro de equipa não cometeu (quase) nenhum erro, o neerlandês demorou um pouco a subir na classificação vindo do 15º posto da grelha de partida, mas depois do Safety Car alcançou com alguma facilidade o segundo posto da classificação. Foi feliz com a entrada do SC, mas a probabilidade disso acontecer durante a corrida no circuito citadino saudita é bastante grande, por isso estaria na equação de todas as equipas e pilotos. Uns ganharam mais do que outros – Yuki Tsunoda foi um caso em que ganhou posições na classificação com a entrada do SC, por exemplo – e isso não retira qualquer mérito ao que Verstappen foi capaz de fazer, que novamente provou que com este RB19 é muito forte.

A vitória de Sergio Pérez acaba por colocar alguma pressão na equipa e na gestão interna entre este e Max Verstappen, mas isso são outros quinhentos.