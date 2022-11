GP Abu Dhabi F1, TL2: Max Verstappen foi o piloto mais rápido, com Russell a 0.3s | AutoSport

Max Verstappen impôs-se na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Abu Dhabi, liderando a tabela de tempos com o registo de 1:25.146s. Um treino que foi muito usado para simulações de corrida, mas o neerlandês conseguiu ser o mais rápido tanto testando soluções para a corrida de domingo o como em simulação de qualificação, o que abre boas perspetivas para o bicampeão do mundo de Fórmula 1. Com Verstappen na frente, George Russell e Charles Leclerc fecharam os três primeiros lugares da tabela de tempos, seguindo-se Lewis Hamilton, Sergio Pérez e Carlos Sainz. Esteban Ocon lidera o ‘segundo pelotão’, com o seu companheiro de equipa, Fernando Alonso, na oitava posição, enquanto Daniel Ricciardo foi o piloto mais rápido da McLaren no nono posto da tabela de tempos. Valtteri Bottas fechou o top 10, à frente de Lando Norris.

Max Verstappen foi o piloto que mais se evidenciou no treino, que por ocorrer à mesma hora da corrida garante melhores condições para simular a prova de domingo. O neerlandês foi rápido em simulação de corrida e qualificação, com a Mercedes e Ferrari ainda um pouco longe do ritmo de Verstappen. No entanto, Sergio Pérez ficou um pouco aquém e a diferença de 0.7s para o seu companheiro de equipa espelha isso mesmo. Ainda há espaço para Verstappen melhorar, visto que na sua melhor volta, o terceiro setor não foi o seu melhor.

Na luta pelo quarto lugar do campeonato de construtores, a Alpine foi mais rápida do que a McLaren no segundo treino em Yas Marina, com Valtteri Bottas a intrometer-se nesta luta, alcançando o nono melhor registo.

No fundo da tabela de tempos, destaque para as dificuldades demonstradas pelos AlphaTauri e Haas.

Filme das sessão:

Muitos pilotos saíram para a pista nos primeiros minutos da sessão de treino livre 2, ficando apenas a dupla da Mercedes apenas por sair da garagem.

Sebastian Vettel arrancou com 1:28.120s, embora Valtteri Bottas tenha melhorado o tempo de 1:27.717s.

Charles Leclerc, com pneus médios, estabeleceu o tempo de referência em 1:26.045s, enquanto Esteban Ocon passou para o segundo posto da tabela de tempos, a 0.320s.

O vencedor da corrida do Brasil, George Russell, colocou-se no terceiro lugar com o tempo de 1:26.852s, a três décimos de Max Verstappen, que era o quarto. Lewis Hamilton ainda não tinha saído do pitlane ao final de dez minutos.

Ao final de 15 minutos de treino, ainda ninguém tinha montado pneus macios para rodar em pista. Max Verstappen foi o primeiro piloto a fazê-lo, colocando-se no primeiro lugar da tabela de tempos, com 1:25.449s, mas queixou-se do pedal de travão no final dessa volta.

Com pneus médios, George Russell subiu ao terceiro posto, a 0.872s do melhor tempo, que naquela altura pertencia a Verstappen, que tinha melhorado o seu anterior registo, passando a ser de 1:25.335s.

Com mais pilotos a experimentarem pneus macios, Sergio Pérez na sua primeira tentativa passou para o segundo posto da tabela de tempos, mas foi prontamente passado por Charles Leclerc, a 0.264s.

Com 1:26.523s registado, Lewis Hamilton era o piloto mais rápido com pneus médios, quando apenas faltavam o britânico, Fernando Alonso e Daniel Ricciardo experimentarem o composto mais macio da Pirelli na segunda sessão de treinos. Após a primeira metade da sessão, Hamilton concluiu a sua primeira volta com pneus macios, saltando ao quarto posto da tabela de tempos, com um registo francamente lento no terceiro setor e o mais rápido até aquele momento do treino no primeiro, a 0.494s do tempo de Verstappen, enquanto Russell melhorou o seu anterior registo, passando a estar a 0.152s do neerlandês no segundo posto.

Com pneus novos, Max Verstappen melhorou o seu tempo anterior, apesar de um último pior setor do que em tentativas passadas, e completou a volta em 1:25.146s.

Depois de vários pilotos terem parado no final das suas simulações de qualificação, a maioria do pelotão estava de volta para os 15 minutos finais da sessão. Com isso voltaram os pneus médios e duros.

Nos últimos minutos da sessão montaram pneus duros Valtteri Bottas, Lando Norris (conjunto novo), Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Kevin Magnussen. Enquanto isso, Daniel Ricciardo estava parado na box depois de ter sido visto algum fumo a sair da unidade motriz, com suspeita de fuga de óleo.

Pierre Gasly terminou o treino com o seu melhor registo, 19º lugar da tabela de tempos, efetuado com pneus médios, apesar do piloto francês da AlphaTauri ter experimentado o composto mais macio disponível este fim de semana.

Fernando Alonso, Daniel Ricciardo e Lance Stroll terminaram o treino com pneus macios usados.