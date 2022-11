GP Abu Dhabi F1: Seis pilotos estreantes em ação no treino livre 1 | AutoSport

Em Abu Dhabi chega ao fim a possibilidade das equipas cumprirem o estipulado pelo regulamento para colocar pilotos estreantes aos comandos dos monolugares durante o primeiro treino livre do Grande Prémio. Serão seis os jovens pilotos utilizados pelas equipas, faltando apenas confirmar o nome do piloto que estará ao volante do RB18.

Patrício O’Ward vai substituir Lando Norris no MCL36 na sexta-feira, enquanto a aposta da Alpine recai sobre Jack Doohan. Sargeant Logan continua a sua caminhada na preparação do lugar de piloto principal da Williams em 2023 e para isso espera conquistar mais 1 ponto extra por mais 100km acumulados ao volante do FW44 em Abu Dhabi. Sem pilotos brasileiros na grelha da F1, em Abu Dhabi estarão dois no treino livre em pista: Felipe Drugovich pela Aston Martin e Pietro Fittipaldi pela Haas.

A Red Bull ainda não confirmou o piloto que substituirá Max Verstappen, no treino inaugural, mas deverá recair a escolha sobre Liam Lawson.