GP Abu Dhabi F1: Ferrari e McLaren apresentam pequenas alterações nos seus monolugares | AutoSport

No Grande Prémio do Brasil nenhuma equipa apresentou qualquer atualização aos seus carros, mas para a última corrida do ano duas das equipas que ainda estão em discussão de alguns dos seus objetivos, trouxeram pequenas alterações.

Ferrari, que luta com a Mercedes pelo segundo posto da classificação dos construtores e pelos milhões de dólares que significa esse posto, alterou as bordas do fundo do F1-75. O mesmo pode ser dito do MCL36 da McLaren, que tem 19 pontos de desvantagem para alcançar o quarto lugar do mundial, além de também apresentar novos painéis de entradas de ar sobre os flancos, na tentativa de otimizar a performance aerodinâmica dos carros britânicos.

Mais nenhuma equipa apresentou qualquer atualização dos seus monolugares.