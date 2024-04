O futuro de Mick Schumacher pode não passar pela Fórmula 1, como tem dito que é seu desejo, mas sim pela IndyCar. Para já, o foco é no WEC.

Mick Schumacher está alegadamente a ser considerado para uma mudança para a Indycar para a época de 2025. Apesar de manter as suas aspirações de regressar à Fórmula 1, Schumacher divide atualmente o seu foco entre competir no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) com a Alpine e servir como piloto de reserva da Mercedes na F1.

A possibilidade de Schumacher se juntar à IndyCar ganhou força após o anúncio da Prema Racing, equipa italiana proeminente na Fórmula 2 e na F3, que alinhará com dois carros no campeonato norte-americano no próximo ano.

Segundo o jornalista Gonzalo Forbes do AutoHebdo, a equipa procura um piloto com experiência naquele campeonato, usando o segundo carro para colocar nas mãos de um piloto que tenha competido na Europa. E é aí que se enquadra Mick Schumacher.

Antes de assumir o desafio com a Alpine no WEC, Schumacher admitiu à publicação francesa que considerou “a Super Fórmula e a IndyCar, mas o facto é que se fizer isso, há poucas hipóteses de fazer dupla com a F1″.