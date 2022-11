Fórmula 1: Zhou Guanyu admite que tem dúvidas sobre realização do GP da China em 2023 | AutoSport

Existem muitas dúvidas quanto ao regresso da Fórmula 1 à China depois de três anos sem a competição mundial visitar o país devido à pandemia. Agendado para abril de 2023, o Grande Prémio da China pode não se realizar novamente com a mesma justificação por parte das autoridades nacionais e as políticas de controlo da pandemia em curso naquele país. O piloto chinês, Zhou Gunayu, que não teve oportunidade de pilotar em “casa”, admitiu as suas próprias dúvidas em relação a poder competir no seu país no próximo ano.

“Não há dúvida, sabia que seria sempre complicado a partir do momento em que vi que estava marcado para abril”, explicou Zhou. “Estava à espera que fosse apenas na segunda metade da época que se marcassem o Grande Prémio da China. Por isso, quando vi que era em abril, sabia que ia ser um grande esforço para garantir que tudo estivesse bem, devido às restrições da Covid na China”.

Apesar de ter levantado muitas dúvidas em relação à realização do GP no seu país natal, Zhou garante estar “super ansioso, se a corrida realmente acontecer”. O piloto chinês da Alfa Romeo espera poder competir no seu país em frente aos seus compatriotas. “Pelo que seu, pelo menos Xangai está realmente interessada e quer mesmo fazer com que o Grande Prémio da China aconteça. Se vai ser em abril ou mais tarde durante o ano? Não sei. Mas tenho esperança de que isso aconteça”, disse o piloto.