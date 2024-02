Fórmula 1 pronuncia-se sobre o ‘caso Horner’ | AutoSport

A Red Bull não encarou as acusações de alegado comportamento inadequado de Christian Horner de ânimo leve e abriu um inquérito interno para averiguar o assunto. Apesar de ser um processo de grande magnitude dentro da equipa, as mais recentes sugestões dão conta que a empresa quer tudo resolvido dentro de pouco tempo.

A Fórmula 1 reagiu oficialmente pela primeira vez ao inquérito interno que corre na Red Bull, estando em causa um alegado comportamento “inaceitável” para com outro membro da Red Bull Racing por parte do chefe de equipa e diretor executivo Christian Horner.

