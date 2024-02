Fórmula 1: Porque é que os testes não “contam a história toda”? | AutoSport

Há uma verdadeira sensação de ‘deja vu’ quando se trata de julgar a Red Bull após os três dias de testes da semana passada no Bahrein. O consenso entre todas as equipas no paddock é que os campeões em título continuam a ser a equipa a bater, mas não há um ‘acordo’ total sobre qual é a diferença.

Alguns acreditam que a margem é significativa, mas outros estão menos convencidos de que é maior do que há 12 meses, quando também havia confiança de que a Red Bull estava na frente.

E isso porque as cargas de combustível podem ter um grande impacto no ritmo, e não são apenas Max Verstappen e Sergio Perez que podem ter muita reserva para o próximo fim de semana.

“É muito difícil saber [a vantagem da Red Bull] porque não sabemos se eles estão com o carro com 20 quilos ou 80 quilos”, disse o diretor da equipa Ferrari, Fred Vasseur, no último dia. “Esta é uma diferença de 2,5s e isso significa que é muito difícil tirar quaisquer conclusões.”

Por mais que a Red Bull possa ter usado cargas de combustível mais altas, o que significa que aspectos de seu ritmo não são vistos, o mesmo pode acontecer com quaisquer outros, reforçando o ponto de vista de Vasseur de que uma combinação de alto combustível para um e baixo combustível para outro pode mudar drasticamente a aparência das coisas nos ecrãs de cronometragem.

Este fim de semana, teremos as primeiras respostas conclusivas.