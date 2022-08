Fórmula 1: Pato O’Ward sem espaço com a ‘chegada’ de Oscar Piastri | AutoSport

A McLaren e a Alpine continuam a disputa por Oscar Piastri e, por conseguinte, parece não existir lugar para o piloto mexicano da IndyCar Patricio O’Ward. O prodígio da McLaren não vê lugar na equipa de Fórmula 1, uma vez que o chefe de equipa Zak Brown não tem lugares suficientes na competição para todos os seus pilotos “juniores”.

A McLaren parece ter assinado um acordo com Oscar Piastri e está a tentar rescindir contrato com Daniel Ricciardo. Já Lando Norris é intocável na equipa.

O’Ward acha divertida a situação em torno de Piastri, mas também sente um ligeiro amargo, como evidenciado pelas suas pequenas críticas ao chefe da equipa da McLaren, Zak Brown. O americano está a tentar levar o maior número de jovens pilotos possível para a equipa, mas ao fazê-lo está apenas a reduzir as hipóteses dos seus ‘juniores’ obterem um lugar na Fórmula 1.

O piloto mexicano disse em conversa com a ESPN: “Não é bom para mim ter essa ilusão. É um sonho que está muito longe, porque embora esteja a competir a um nível muito alto, ainda não é suficiente para os convencer. Há muitas coisas que entram em jogo e que me ultrapassam”.

Com a suposta estreia de Piastri na McLaren, os outros ‘juniores’ da equipa, tais como Colton Herta, Alex Palou e Pato O’Ward são postos de lado. De acordo com a ESPN, estes três pilotos concordam que foram colocados de lado pelo seu próprio chefe de equipa com a “chegada” de Piastri.

“Achei engraçada [toda a situação à volta de Piastri]. Vi e ri-me. O mesmo prémio [uma estreia na F1] foi colocado à frente de muitos outros pilotos por Brown. No final, há apenas um lugar e não cinco”.

No Twitter, o mexicano publicou um emoji de uma tigela de pipocas, indicando que está bem a par da novela em torno de Piastri. Embora O’Ward diga que acha a situação engraçada, nota-se que existe ressentimento relativamente à direção da McLaren.