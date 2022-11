Fórmula 1 passará a ter seis compostos de pneus da Pirelli | AutoSport

Até ao final desta temporada de Fórmula 1, estão disponíveis para seleção para cada Grande Prémio seis compostos de pneus, de C1 a C5. A seleção dos compostos, três por cada GP, é da responsabilidade da Pirelli que escolhe de acordo com os dados de cada uma das pistas por onde a competição passa. No entanto, em 2023 a fabricante italiana vai adicionar um sexto composto ao lote, dando mais flexibilidade na escolha que terão de fazer.

O engenheiro-chefe da Pirelli para a Fórmula 1, Simone Berra revelou que haverá “uma nova versão do C1. Assim, o [novo] C1 não será o atual C1, é um novo que deve oferecer mais aderência em comparação com o antigo”. O engenheiro do fornecedor exclusivo de pneumáticos para a Fórmula 1 ainda adiantou que “o atual C1 vai tornar-se no C0 no próximo ano”.

Pelas informações apresentadas, os pneus C2 a C5 permanecem os mesmos, o atual C1 torna-se C0 e o novo composto é designado por C1.