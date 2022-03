Fórmula 1: McLaren anuncia parceria com a Google | AutoSport

A McLaren anunciou hoje um novo e importante acordo plurianual com a Google, como patrocinado oficial da equipa de Fórmula 1 e do Extreme E.

Ao longo da temporada, a McLaren utilizará dispositivos Android com 5G e o navegador Chrome nas suas operações, enquanto o logótipo da Android estará presente na tampa do motor e o do Chrome nas jantes das novas rodas de 18 polegadas do MCL36, e nos capacetes e fatos de corrida de Lando Norris e Daniel Ricciardo. Recordamos que a McLaren testou um sistema de LED’s durante os testes pós-época em Abu Dhabi no ano passado, possivelmente a pensar já nesta possibilidade.

Entretanto, a marca Google também será visível no carro da McLaren MX Extreme E e nos fatos de corrida dos pilotos.

Zak Brown explicou que “ao integrar plataformas como o Android e o Chrome nas nossas operações, a nossa equipa será melhor apoiada para se concentrar no desempenho em pista”.

