Fórmula 1: McLaren a favor de treinos obrigatórios para jovens | AutoSport

As equipas de F1 serão obrigadas a dar tempo de condução a jovens pilotos nos treinos livres, já no próximo ano. Esta resolução da F1 é uma das respostas à preocupação que existe e vem sendo discutida, da falta de oportunidades para jovens pilotos poderem mostrar o seu potencial às equipas.

“Precisarão de ter um jovem piloto a conduzir à sexta-feira, cada equipa, todos os anos num certo número de ocasiões”, explicou Ross Brawn.

Por seu turno, a McLaren apoia esta medida e Andreas Seidl diz que a equipa é a favor de promover mais discussão sobre o tema. “Fomos muito favoráveis à realização de sessões obrigatórias nos testes pós-época, ou mesmo durante a época em sessões de treinos livres para permitir aos jovens fazerem sessões oficiais”, disse Andreas Seidl ao Autosport britânico. “É muito difícil para os jovens, hoje em dia, com todos os testes limitados, conseguir tempo de condução. Por isso, estamos muito satisfeitos e também somos a favor de promover ainda mais este tema. É a discussão que estamos a ter com as outras equipas, a FIA e a F1. Estamos a analisar a quem queremos realmente dar a oportunidade de estar no nosso carro para estas sessões. Este é um processo que está em curso neste momento”.