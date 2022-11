Fórmula 1, Max Verstappen : “não é saudável” ter épocas tão tensas como a de 2021 | AutoSport

A época de 2021 da Fórmula 1 vai ficar na história da disciplina como uma das épocas mais dramáticas e controversas de sempre, com o título mundial de pilotos a ser decidido entre Max Verstappen e Lewis Hamilton apenas na última volta do último Grande Prémio do ano.

Verstappen, que saiu vitorioso dessa luta, e dominou em 2022, afirmou que estar repetidamente envolvido em temporadas tão tensas como a do ano passado não é bom para pilotos e equipas.

“Não se pode ter esse drama todos os anos”, disse Verstappen em entrevista ao The Guardian. “Não é bom para mim, não é saudável para ninguém da equipa. Ambas as equipas! Seria muito duro se tivéssemos isso todos os anos, como tive no ano passado. É bom ter uma época como a que tive no ano passado, mas também é bom ter uma época como a que tive este ano”.

Sobre as suas expectativas para 2023, Verstappen acredita que as restantes equipas vão encurtar as diferenças para a Red Bull, mas os resultados e desempenhos obtidos este ano pela estrutura de Milton Keynes são encorajadores. O piloto neerlandês explicou ainda que a equipa precisa de trabalhar nas férias, não apenas na performance do próximo monolugar, como na compreensão do comportamento dos novos pneus da Pirelli, que vão mudar em relação a 2022.

Com uma época mais extensa do que o habitual, com 24 corridas agendadas para 2023, Max Verstappen diz estar avisado e preparado para o aumento do stress e pressões sobre os pilotos, mas não está preocupado com as possíveis complicações vindas de um aumento do número de provas.