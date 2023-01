Fórmula 1: Lewis Hamilton confiante que Vowles vai tornar Williams competitiva | AutoSport

James Vowles foi o homem escolhido pela Williams para suceder a Jost Capito, que perdeu o seu lugar na estrutura de Grove depois de alguns erros de “casting”. Vowles vai começar a trabalhar na Williams a 20 de fevereiro, três dias antes do início dos testes da Fórmula 1 no Bahrein, tendo um desafio grande pela frente. A equipa não conseguiu melhorar os desempenhos e em 2022 não foi capaz de desafiar qualquer das outras estruturas. Não entraram bem na nova era do regulamento técnico e tiveram de voltar atrás em algumas áreas para poderem começar quase do zero. No geral, a Williams não consegue sair do fundo da tabela classificativa, muito longe do objetivo dos novos proprietários.

Apesar de ser um desafio enorme para uma primeira experiência como chefe de equipa, Lewis Hamilton acredita que James Vowles será capaz de colocar a Williams num patamar diferente.

“Estou tão orgulhoso e grato por ter trabalhado com James durante os últimos 10 anos”, escreveu Hamilton nas suas redes sociais. “Juntos ganhámos mais de 80 corridas e 15 títulos. Esta é uma grande mudança e não podia estar mais feliz por ele. Todos precisamos de mudar para avançarmos e estou confiante de que vai fazer a Williams progredir e serem mais competitivos”.

Williams vai apresentar o projeto de 2023 no dia 6 de fevereiro, mas ainda sem James Vowles.