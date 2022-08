F1, Grande Prémio da Austrália de 2023 já tem data definida | AutoSport

Os organizadores do Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 já confirmaram as datas para a edição de 2023 do evento.

O próximo Grande Prémio da Austrália decorrerá de 30 de março a 2 de abril de 2023.

A corrida deverá ser, de novo, a terceira ronda do campeonato do mundo de Fórmula 1, tal como aconteceu este ano, seguindo os Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita.

Segundo o novo acordo, que mantém Albert Park na Fórmula 1 até 2035, o Grande Prémio da Austrália vai ser o palco da ronda de abertura do campeonato, como era habitual nos últimos anos. em apenas cinco ocasiões.

Já foi definido que em 2024 e 2025, o GP da Austrália vai dar início ao campeonato, com as outras três rondas de abertura a serem distribuídas ao longo da década que se segue.

A corrida de 2023, entretanto, está a ganhar forma como sendo uma corrida muito importante para todos os adeptos da cidade, dada a probabilidade de haver pela primeira vez um piloto nascido em Melbourne na grelha.

Espera-se que Oscar Piastri tenha uma vaga com a Mclaren na grelha de pilotos na próxima época, o que o tornaria no terceiro australiano a competir em Melbourne, depois de Mark Webber e Daniel Ricciardo.

As competições de Fórmula 2 e Fórmula 3 também irão ter lugar na Austrália pela primeira vez em 2023.