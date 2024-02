Fórmula 1: espera-se muita luta…até na cauda do pelotão | AutoSport

Talvez o maior ponto de interrogação que precisa de ser respondido esteja relacionado com a Alpine, que adotou uma abordagem ligeiramente diferente aos testes em comparação com os seus rivais. A sua posição na hierarquia parece um pouco menos certa do que o resto do panorama geral, mas o que nos parece é que está em terra de ninguém: não é suficientemente rápida para ombrear com Ferrari, Mercedes, Mclaren e provavelmente Aston Martin, mas é suficientemente forte para ficar significativamente na frente da Williams, Kick Sauber RB e Haas.

A RB parece ter transportado o ímpeto do final da época passada para um melhor ponto de partida este ano, e até a Haas saiu encorajada do seu programa de testes. Entre estas equipas estão a Alpine, a Kick Sauber e a Williams, que mostraram ser capazes de atingir o objetivo de ser a sexta equipa mais rápida em diferentes fases.

O que os testes mostraram é que este vai ser mais um ano extremamente competitivo na maioria das posições, com a luta pelo pódio a ser travada por muitas equipas e, depois, algumas capazes de chegar à Q3 e lutar pelos pontos com regularidade.

