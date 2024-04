Fórmula 1 anuncia calendário para 2025: Austrália volta a ‘abrir’ Mundial

A FIA e a Fórmula 1 anunciaram o calendário do Mundial de Fórmula 1 de 2025, estando prevista mais uma temporada de 24 Grandes Prémios, num ano em que o campeonato assinala o seu 75º aniversário.

Começando com o Grande Prémio da Austrália, de 14 a 16 de março, e terminando com o Grande Prémio de Abu Dhabi, no fim de semana de 5 a 7 de dezembro, o paddock voltará a visitar cinco dos sete continentes.

Em 2025, o Ramadão decorrerá durante todo o mês de março, pelo que os Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita terão lugar em abril.

A tradicional pausa de verão mantém-se em agosto, com três fins-de-semana de folga a separar o Grande Prémio da Hungria, antes das férias, no Hungaroring, e o Grande Prémio dos Países Baixos, depois das férias, em Zandvoort.

As alterações introduzidas no calendário em 2024, pensadas para criar um melhor fluxo geográfico das corridas foram transpostas para 2025, com o Japão em abril, a seguir à Austrália e à China, seguidas predominantemente pelas corridas europeias durante o verão e as Américas durante o outono, antes de o Qatar e Abu Dhabi terminarem a época consecutivamente.

A propósito do anúncio do calendário, o Diretor Executivo e Presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali disse que: “2025 será um ano especial, pois celebramos o 75º aniversário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA, e é esse legado e experiência que nos permite apresentar um calendário tão forte.

“Mais uma vez, visitaremos 24 locais incríveis em todo o mundo, oferecendo corridas, hospitalidade e entretenimento de primeira classe, que serão apreciados por milhões de fãs em todo o mundo.

“Estamos gratos à FIA, aos nossos promotores, aos parceiros das cidades anfitriãs e a todas as federações nacionais relacionadas pelo seu empenho e apoio na realização deste calendário e na garantia do que promete ser mais um ano fantástico para a Fórmula 1.

“Gostaria também de prestar homenagem às nossas equipas e pilotos de F1, os heróis do nosso desporto, e aos nossos fãs em todo o mundo por continuarem a seguir a Fórmula 1 com um entusiasmo incrível.”

O Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, acrescentou: “O calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA de 2025, aprovado pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel, é mais uma ilustração da nossa missão colectiva de cumprir os objectivos de sustentabilidade através da regionalização dos eventos. Embora o nosso foco esteja na estabilidade geral da Fórmula 1, também temos um dever partilhado para com o ambiente e para com a saúde e o bem-estar do pessoal que viaja.

“A Formula One Management, sob a direção de Stefano Domenicali, produziu um calendário que combina bem os circuitos tradicionais e os locais modernos.

“Agradecemos às federações anfitriãs, aos organizadores locais e aos muitos milhares de voluntários da FIA pelos seus esforços incansáveis para fazer da Fórmula 1 um espetáculo verdadeiramente global e de grande audiência, enquanto nos preparamos para celebrar o 75º ano do desporto.”