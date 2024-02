Fórmula 1 – 2024 vai começar: 10 equipas, 20 pilotos, 24 GP, 20.000 cv… | AutoSport

Está à porta o Mundial de F1 de 2024: 10 equipas. 20 pilotos. 24 Grandes Prémios 20.000 cv de potência, mas só um objetivo, ganhar corridas de Fórmula 1. Os melhores pilotos e os carros mais rápidos estão a postos e prontos para partir.

As corridas de Fórmula 1 são um espetáculo global que abrange 20 países e cinco continentes. E esta época conta com um calendário-recorde de 24 corridas. Três corridas ao sábado, começando com logo na abertura da época no Bahrein, juntamente com a Arábia Saudita e Las Vegas, ao lado de pistas clássicas e circuitos de rua cada vez mais ousados e interessantes.

Há também um regresso a Xangai, com o Grande Prémio da China de volta ao calendário, sendo que esta época Xangai será palco de um dos seis eventos Sprint, juntamente com Miami, Áustria, Austin, São Paulo e Qatar, onde os pilotos competem pela vitória numa corrida de 100 quilómetros, para além do Grande Prémio principal. Nesses sete eventos os adeptos serão brindados ainda com mais ação em pista.

A Red Bull e Max Verstappen vão tentar retomar o percurso vitorioso do ano passado, depois de um ano simplesmente fantástico, nunca antes visto no desporto, com a Red Bull a ganhar tudo, menos um Grande Prémio na época passada – foi a Ferrari que venceu – com Max Verstappen a conquistar um recorde de 19 vitórias a caminho do seu terceiro título de pilotos.

Este domínio não será fácil de repetir, mas a equipa e o piloto vão dar tudo por tudo para o repetir.

Curiosamente, pela primeira vez na história da F1, todas as equipas mantiveram o mesmo line-up de pilotos do ano passado. Isto significa que os estreantes da época passada, Logan Sergeant e Oscar Piastri, terão outra oportunidade para impressionar. O norte-americano para mostrar que deve permanecer na F1 e o australiano a confirmar tudo o que de bom já se viu em 2023.

Outro ponto curioso: Zhou Guany terá finalmente a oportunidade de se tornar o primeiro piloto chinês a correr no seu Grande Prémio caseiro.

Embora não tenha havido mudanças no mercado de pilotos para 2024, registaram-se algumas movimentações interessantes, já para o próximo ano, já que Lewis Hamilton completa agora a sua última temporada na Mercedes antes de rumar à Ferrari em 2025. O sete vezes campeão do mundo vai deixar a sua família Mercedes no final desta temporada para se juntar a Charles Leclerc na Ferrari, deixando Carlos Sainz à procura de uma nova equipa.

Max Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028, mas a pressão é grande, sim, mas para o colega de equipa, Sergio Perez, cujo contrato expira no final de 2024. O mexicano precisa de melhorar, mas tem o que é preciso para manter um dos lugares mais cobiçados do desporto.

Possíveis candidatos são pilotos como Alex Albon, que tem dado bons sinais. Já Fernando Alonso, bem como as duplas da Haas, RB, Alpine e Sauber ficam todos sem contrato no final deste ano, e com o lugar de Hamilton na Mercedes a ser disputado, são de esperar muitas mais jogadas no ‘jogo da cadeira’ da F1, à medida que os pilotos lutam pelos melhores lugares na grelha.

Podemos ter os mesmos pilotos nas mesmas equipas mas ainda assim há algumas grandes mudanças no paddock: duas equipas têm uma identidade totalmente nova e duas têm novos chefes de equipa.

A Alfa Romeo transformou-se em Kick Sauber, enquanto a Alpha Tauri é agora conhecida como RB e tem uma nova cara ao leme, com o antigo homem da Ferrar, Lauren Mekies, a substituir o reformado Franz Tost.

A HAAS também têm um novo patrão, com a saída do favorito dos fãs da Drive to survive da Netflix, Guenther Steiner. A equipa norte-americana substituiu no inverno Steiner pelo antigo diretor de engenharia Ayao Komatsu. Estas três equipas terminaram no fundo da tabela no ano passado.

Como se percebe, há muito trabalho a fazer para os novos chefes de equipa e com uma grande redefinição de regulamentos previstos apenas para 2026, as coisas estão relativamente estáveis este ano, mas há, ainda assim alguns ajustes de regras, como nas Sprint, mudanças de qualificação, de sábado para sexta-feira.

Após uma sessão inicial de treinos livres para adaptação à pista e trabalho de configuração, o Sprint de 100 quilómetros terá então lugar no sábado, antes da qualificação para o Grande Prémio, nesse mesmo dia.

Além disso, os novos ‘scoops’ de arrefecimento dos pilotos serão maiores e mais eficazes esta época para combater o sobreaquecimento dos pilotos em algumas das corridas mais quentes do calendário.

A Red Bull entra na nova temporada como a equipa a bater, mas com todas as outras equipas de F1 a trabalhar sem parar para tentar derrubá-los do seu pedestal, quem estará em melhor posição para derrubar os poderosos Bulls desta vez? No ano passado, a Mclaren esteve em apuros. Enganaram-se no conceito do carro e admitiram que falharam os objectivos e os testes, e foi uma atualização a meio da época os catapultou para cima, na ordem e na segunda metade do ano, tendo depois disso sido frequentemente os adversários mais próximos da Red Bull. O tempo dirá se transformam essa promessa em realidade vencedora de corridas. E o que fará a Ferrari? Fica por saber se é com o novo SF-24 que vão quebrar sua longa seca de campeonatos.

E com o chefe, Fred Vasseur, de certeza, um ano depois de assumir o cargo, os tifosi começarão a ficar impacientes caso a Ferrari não vença. Se o progresso real é evidente nos carros da Scuderia este ano, espera-se que faça bem melhor que em 2023.

A Mercedes ganhou oito títulos de construtores, mas perdeu o ‘momentum’ com os seus dois últimos monolugar, o W13 e W14. Por isso, Toto Wolff está cautelosamente otimista de que fizeram com o W15.

Este ano, Lewis Hamilton gostaria muito de terminar a sua passagem de uma década pela Mercedes com o oitavo título mundia, antes de partir para a Ferrari.

A Aston Martin, talvez a equipa mais ambiciosa nas boxes, com o seu proprietário, Lawrence Stroll, a investir milhões em recrutamento e infra-estruturas para se juntar aos primeiros classificados no ano passado, também pode continuar a crescer. Fernando Alonso marcou seis pódios nas primeiras oito corridas, no ano passado, mas registou uma queda significativa na segunda metade do ano, com a McLaren a fazer o inverso e a subir na classificação.

Será provavelmente demasiado esperar que a Williams lute pelos pódios em 2024, mas a famosa equipa britânica esteve indubitavelmente em alta no ano passado depois das primeiras corridas não terem sido boas.

O chefe de equipa, James Vowles, está empenhado em continuar a remodelar a equipa e quer terminar mais alto do que o honroso sétimo lugar em 2023.

É óbvio que todos querem vencer, todos anseiam pela glória, sonham em ser os mais rápidos, mas só pode haver um vencedor. Seja como for, a espera acabou. Está na altura de apagar as luzes. E aqui vamos nós!

Horário

Quinta-Feira, 29 de fevereiro

Treino livre 1 11h30 – 12h30

Treino livre 2 15h00 – 16h00

Sexta-feira, 1 março

Treino livre 3 12h30 – 13h30

Qualificação 16h00 – 17h00

Sábado, 2 março

Corrida 15h00

FOTOS www.Formula 1.com