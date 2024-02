Faleceu Wilson Fittipaldi | AutoSport

Faleceu hoje, aos 80 anos, Wilson Fittipaldi, antigo piloto de Fórmula 1 e proprietário de equipa com o seu irmão, Émerson. Wilson Fittipaldi estava hospitalizado desde o dia de Natal do ano passado.

Em 1972 Emerson e Wilson Fittipaldi competiram juntos no pelotão da Fórmula 1. Embora seja três anos mais novo, Emerson começou a correr com a Lotus em 1970, ganhando uma corrida no ano de estreia. Wilson começou em 1972 com a Brabham, no mesmo ano em que Emerson foi campeão, e deixou a F1 em 1975 para gerir a equipa Copersucar.

Wilson Fittipaldi Júnior e Emerson Fittipaldi, na altura pilotos de F1 em atividade, fundaram a primeira equipa de F1 brasileira, tendo nascido a Copersucar/Fittipaldi, que durou oito temporadas, tendo competido em 104 GP, entre 1975 e 1982.

Após este hiato, Fittipaldi regressou às corridas em 1982, participando em eventos de stock car. No entanto, não foi apenas o seu regresso ao cockpit que definiu os seus últimos anos no desporto automóvel. Wilson Fittipaldi assumiu um novo papel – o de mentor e gestor. A sua dedicação e orientação desempenharam um papel fundamental na formação da carreira do seu filho, Christian Fittipaldi, que chegou a competir na Fórmula 1 de 1992 a 1994, antes de passar a competir nos Estados Unidos da América, tendo tido companheiro de equipa João Barbosa e até Filipe Albuquerque.

A notícia do seu falecimento chegou hoje, depois de hospitalizado desde o final de 2023, depois de ter sofrido um ataque cardíaco que resultou do facto de se ter engasgado em casa no dia de Natal, sem a família conseguir desobstruir as vias respiratórias naquela altura.