F1, Zhou Guanyu: “É um sentimento fantástico estar de volta aos pontos” | AutoSport

O segundo terço da época tem sido muito infeliz para a Alfa Romeo, que se apresentou no início do ano como uma das equipas que podia lutar pelo título de ‘melhor dos outros’ e, neste momento, ocupa o sexto lugar da classificação, somando já seis corridas consecutivas sem pontuar.

Felizmente esta sequência chegou ao fim no Grande Prémio de Itália, com Guanyu Zhou a terminar no décimo lugar e a trazer um ponto para a Alfa Romeo.

O piloto chinês explicou que está “realmente feliz” com o resultado, depois de ter sido a ‘cauda’ de um comboio de DRS que durou até ao final da corrida e que terminou sob Safety Car.

“Estou realmente feliz com o resultado de hoje e com o trabalho que tem sido feito nas últimas semanas; tem sido uma jornada dura desde Montreal, porque fomos muito fortes no início da época e depois as nossas performances caíram a pique; mas estar de volta aos pontos hoje é uma sensação maravilhosa, um grande resultado tanto para a equipa como para a Alfa Romeo”.

“Sabíamos que hoje tínhamos uma oportunidade, o nosso ritmo era bom e permitiu-nos estar na luta com as outras equipas. Temos agora algumas semanas de folga, o que nos vai dar tempo para descansar depois destas três corridas consecutivas e, sobretudo, para analisar o que funcionou este fim-de-semana e o que correu mal nas corridas anteriores, para vir preparado e motivado antes das próximas”.

A Fórmula 1 prepara-se agora para viajar para Singapura e para o Japão e Guanyu Zhou diz estar ansioso por ver os seus adeptos.

“Estou ansioso para as duas corridas na Ásia, pois as estarei mais perto de casa e haverá vários adeptos a virem apoiar-me”, concluiu o piloto de 23 anos.