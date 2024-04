F1, Yuki Tsunoda: “Adoro provar que as pessoas estão erradas”

Yuki Tsunoda assumiu a ‘liderança’ na batalha interna na RB contra Daniel Ricciardo, quando inicialmente, era visto como o piloto que teria de provar o seu valor dentro da estrutura interna, ao mesmo tempo que o australiano, em teoria, já tinha as malas prontas para tomar o lugar de Sergio Pérez na Red Bull. Algo que o piloto japonês já experimentou na temporada passada, quando Nyck de Vries ocupava o outro lado da garagem da, naquela altura, AlphaTauri.

Tsunoda tem sido o mais forte nas quatro primeiras corridas, ultrapassando o seu companheiro de equipa mais experiente, abordando agora esse tema, depois de mais uma boa corrida no seu país de origem.

“Adoro provar que as pessoas estão erradas”, disse Tsunoda ao Channel 4. “É sempre a mesma história. É o mesmo que com o Nyck [de Vries], as pessoas diziam que o Nyck podia ser o primeiro piloto. Habituei-me a isso, como se não fosse nada de diferente e estou muito feliz por poder provar que as pessoas estão erradas. Continuo a fazer o que estou a fazer e, no fim de contas, é isso que tenho de fazer para ter um bom desempenho e ser um bom piloto na Fórmula 1. É isso que os melhores pilotos têm. Quero dizer, continuo a surpreender as pessoas”.

Yuki Tsunoda somou um ponto em ‘casa’, no Japão, pela primeira vez e tem agora dois top-10 consecutivos, com o piloto da RB claramente, numa boa fase.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA