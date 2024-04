F1: Xangai é como se fosse “um novo circuito”

A Fórmula 1 prepara-se para o regresso ao Circuito Internacional de Xangai após uma ausência de cinco anos desta prova no calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Equipas e pilotos estão a preparar-se para o que parece ser um circuito completamente novo, com um tratamento ao asfalto devido à ondulação que existia.

A última vez que a F1 esteve em Xangai, a Mercedes liderava. No entanto, o cenário agora é diferente, tendo inclusivamente, uma nova regulamentação técnica que deu origem ao regresso dos carros com efeito solo. O circuito permaneceu em grande parte igual durante a pausa da F1 provocada pela pandemia.

Os novos carros pedem uma superfície do asfalto mais lisa, uma vez que quaisquer solavancos podem perturbar os carros, afetando o seu desempenho. Para contrariar este desafio, o Circuito Internacional de Xangai foi submetido a uma retificação para suavizar quaisquer imperfeições, tornando-o mais propício às exigências das máquinas modernas de Fórmula 1. Com estes ajustes, os pilotos podem esperar um novo desafio.

“É como um novo circuito, honestamente”, disse o engenheiro-chefe da Pirelli na Formula 1, Simone Berra, ao Motorsport.com. “Temos carros novos, pneus novos, jantes de 18 polegadas. Portanto, não há muitos dados. Mesmo para as equipas será um grande desafio, não apenas para nós, mas para as equipas, provavelmente ainda mais”.

Sem a pista ter recebido muitas provas durante a longa pausa da Fórmula 1, o responsável da Pirelli sublinha que o piso “estará muito verde e bastante sujo, embora, obviamente, a pista seja limpa. Temos de perceber, mesmo a partir da medição do asfalto antes do evento, como é que mudou. Precisamos de compreender como é que o envelhecimento evoluiu nos últimos anos. No passado, era bastante abrasivo em termos de micro e macro rugosidade”, explicou.