F1: Williams vai ter dois chassis disponíveis no Japão, acredita Vowles

A Williams tem um prazo apertado para reparar o chassi do FW46 de Alexander Albon antes do próximo Grande Prémio do Japão, mas o chefe de equipa James Vowles continua otimista quanto ao progresso do extenso trabalho de reparação. Em princípio, a equipa britânica voltará a não ter qualquer chassi sobressalente nessa prova.

Com o GP do Japão a aproximar-se rapidamente, a Williams mudou toda a sua atenção para a difícil tarefa de reparar o chassi do monolugar de Albon. Apesar da complexidade das reparações, Vowles mostrou-se confiante de que a equipa está a fazer progressos significativos e ter dois chassis prontos para a jornada nipónica é “completamente viável”.

“Definitivamente, vamos ter dois chassis no Japão, mas não acho que seja possível um terceiro chassi, porque a carga de trabalho que temos agora devido a esta mudança vai atrasar este processo”, explicou James owles, citado pela publicação Speedcafe. “Há uma quantidade finita de recursos. Podemos colocá-los para garantir que temos dois carros construídos com a quantidade correta de peças sobressalentes no Japão ou o chassi adicional”.

O responsável da Williams revelou ainda a extensão dos danos resultantes do acidente de Alexander Albon. “A caixa de velocidades partiu-se em duas, os apoios do motor ficaram completamente dobrados e o motor está basicamente destruído. O chassi, na parte dianteira direita, onde a suspensão entra, está desfeito – é a melhor forma de o descrever. Consigo meter o dedo no chassi, o que não deveria ser possível, só para esclarecer”.

Em curso, adiantou Vowles, estão “quatro ou cinco planos de mitigação” deste problema, para ter um outro chassi pronto para o Japão, tendo “equipas a trabalhar no carro a partir de segunda-feira [passada] para o reparar”.