F1: Williams preparada para perder George Russell

Jost Capito, novo CEO da Williams, admite que a equipa britânica pode perder George Russell para a Mercedes em 2022. As palavras de Valtteri Bottas na apresentação da Mercedes foram claras:” Tenho que lutar para manter o meu lugar”, e todos já percebemos que a Mercedes sente que chegou o momento de dar um oportunidade a Russell, ao invés do ver ‘definhar’ na cauda do pelotão.

A muitos pilotos são dadas várias oportunidades e não as conseguem aproveitar. Russel fez o que tinha de fazer e perdeu, no mínimo, um pódio com o ‘azar’ da Mercedes.

2021 é a terceira temporada de Russell na Fórmula 1 com a Williams, mas dificilmente faz a quarta: “Quando pilotou o Mercedes no ano passado, isso catapultou ainda mais a sua auto-confiança”, disse Jost Capito à emissora alemã n-tv: “Ele é um tipo muito aberto e um piloto exigente para a equipa. É um verdadeiro profissional, o que raramente é visto na sua idade. Tenho a certeza de que um dia se tornará campeão. Quando questionado se a Williams está preparada para perder Russell, Capito respondeu: “Vamos ver como a situação evolui e se ele permanecerá na Williams no próximo ano. Depende em grande medida das perspectivas na Mercedes para 2022, quando os regulamentos mudarão muito, mas também do desenvolvimento dentro da nossa própria equipa”, disse Capito, que vive na Williams: “o maior desafio e a maior honra da minha carreira”.