F1: Williams prepara-se para período intensivo de desenvolvimento

O responsável da Williams sublinhou ainda a sua confiança para o futuro da equipa, que tem a decorrer, em segundo plano, trabalhos a pensar em 2026. “Estou confiante de que temos uma boa dose de visão de futuro a decorrer em segundo plano. Temos equipas a trabalhar, seja numa perspetiva aerodinâmica ou no desenvolvimento do conceito de 2026. E isso vai ser muito, muito forte nos próximos anos. E o que também estamos a tentar fazer é garantir que a nossa empresa está corretamente estruturada, de modo a podermos lidar com quase três anos de trabalho num só, porque é isso que estamos agora a pedir à organização”, disse Vowles.

“Entramos em cada fim de semana de corrida com o objetivo de atingir o máximo possível e somos altamente competitivos, o que significa que o lugar onde terminamos o campeonato deste ano – e o do próximo ano – tem um impacto e um mérito significativos para nós”, afirmou Vowles. “É também uma indicação da nossa posição enquanto organização. Por isso, o meu trabalho consiste em equilibrar estes dois fatores, para garantir que conseguimos atingir o objetivo certo”.

