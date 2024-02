F1: Visa Cash App RB pode apresentar decoração semelhante à Toro Rosso | AutoSport

A equipa italiana do grupo Red Bull quer dar início a uma nova era, com uma nova designação, nova gestão com nomes sonantes na equipa técnica, nova imagem corporativa e até um novo pólo no Reino Unido, marcando uma parceria mais estreia com a “irmã” Red Bull, no entanto, ao mesmo tempo que apresenta a mesma dupla de pilotos que terminou a temporada de 2023, a Visa Cash App RB deverá regressar ao conceito de decoração do monolugar que vimos quando a estrutura se chamava Toro Rosso.

Sem designação oficial do monolugar para 2024, a equipa com sede em Faenza deverá apresentar uma decoração muito semelhante em termos de conceito dos carros de 2017 e 2018, relata a edição italiana do Motorsport. O tom da cor azul pode ser diferente, assim como as riscas horizontais, que eram vermelhas e podem passar a ser brancas.

Certo, para já, é uma relação maior entre a Red Bull e a Visa Cash App RB, que os responsáveis de ambas as equipas do grupo Red Bull confirmam que irá cumprir o regulamento. Segundo as declarações de Christian Horner em dezembro, a colaboração dará acesso dos italianos aos conhecimentos técnicos e aos recursos da Red Bull, para que a antiga Scuderia AlphaTauri possa alcançar outros resultados, mas sempre dentro do que exigem os regulamentos. “Há certos componentes que podemos fornecer, como é o caso da Mercedes e da Ferrari, que fornecem a equipas caixas de velocidades, suspensões e ferramentas de simulação e tempo de túnel de vento”. Para o britânico, esta será “uma relação idêntica entre as [duas] empresas e, claro, cabe-lhes a eles a utilização dessas ferramentas”.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool