F1, Vettel e Leclerc: Vai haver muita luta, e também respeito mútuo

A ‘luta de galos’ entre Sebastian Vettel e Charles Leclerc no seio da Ferrari foi das que mais entusiasmou durante a época de 2019, com o jovem monegasco a ‘afrontar’ o tetracampeão do mundo. Poucos esperavam que ‘rookie’ da equipa batesse o pé daquela forma ao alemão, mas foi isso que aconteceu, ao ponto da Ferrari já ver nele o seu piloto de futuro. Também por isso, este será o último ano de Vettel na Ferrari.

As coisas extremaram-se, a rivalidade foi tão intensa que a dupla cometeu o derradeiro pecado, quando ambos colidiram um contra o outro, no Brasil. Foi o ponto mais feio da época e quando esta temporada está prestes a começar, e ao mesmo tempo se sabe que Vettel vai deixar a equipa no final do ano, é interessante saber que tipo de abordagem vai existir por parte de ambos.

Na conferência de imprensa pré-corrida, foi perguntado a Vettel se obedeceria a qualquer ordem da equipa em apoio a Charles Leclerc, caso lhe fosse pedido e o alemão explicou a sua visão: “Certamente que se a situação surgir e fizer sentido, penso que se espera que ambos os pilotos se ajudem mutuamente. Acho que isso não tem nada a ver com o facto do meu contrato expirar, e de eu ir abandonar a equipa. Mas ao mesmo tempo, cada um corre por si próprio, não tenho que lhe facilitar a vida em pista. Temos lutado um contra o outro e vamos continuar a fazê-lo”, disse Vettel.

Por outro lado, Charles Leclerc, que vai para a sua segunda temporada na Ferrari, em que teoricamente pode tornar-se no campeão mundial mais jovem de sempre da história da F1 – batendo o recorde de Vettel – disse que não espera favores do seu companheiro de equipa: “Não creio que isso vá mudar em comparação com o ano passado em que lutámos um contra o outro e, claro, por vezes também precisamos de jogar como equipa, ou pilotar como equipa, trabalhar como equipa, o que é sempre muito importante e também é benéfico para nós, de certa forma, trabalharmos em equipa. Mais uma vez, haverá situações em que é bom que tenhamos de trabalhar em equipa”, disse Leclerc, que prestou homenagem ao impacto que o seu companheiro tem na equipa: “Obviamente, aprendi muito com o Seb como companheiro de equipa e continuarei a fazê-lo até ao final desta época. Tivemos as nossas batalhas em pista e por vezes não terminou como queríamos, mas sempre com respeito fora da pista, o que foi muito bom de ver”.