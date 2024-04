F1: Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo regressaram a Suzuka para testar com a Pirelli

Depois do Grande Prémio do Japão do fim de semana passado, a ação em pista continua em Suzuka durante dois dias com uma sessão de testes de desenvolvimento de pneus Pirelli, com a presença da Sauber e da RB.

O fornecedor exclusivo de pneus para a Fórmula 1 explicou que o programa de trabalho centrou-se na comparação de diferentes compostos e construções para a próxima época, especificamente na finalização de uma decisão sobre estes temas e com o objetivo de reduzir significativamente o sobreaquecimento. Um carro de cada uma das duas equipas esteve hoje em pista, conduzido por Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo.

Embora o sol tenha aparecido no final do dia, a chuva matinal significou que também foi possível avaliar as novas soluções de pneus de chuva, tanto para os intermédios como para os de condições mais extremas. Foi uma boa oportunidade, uma vez que as condições não eram adequadas para as experimentar nos testes de inverno em Barcelona e Jerez, que ocorreram no início do ano.

Assim, foi possível testar soluções destinadas a utilizar os pneus intermédios sem cobertores de aquecimento, algo que já foi aplicado ao pneu de chuva no Grande Prémio do Mónaco de 2023, ao mesmo tempo que a Pirelli procura reduzir o sobreaquecimento. Este último ponto também faz parte do programa de desenvolvimento dos pneus slicks para o próximo ano e, em Suzuka, uma pista que é particularmente difícil para os pneus, foi realizado o trabalho para identificar as melhores soluções com os compostos mais duros.

A chuva matinal na pista japonesa significou que foram utilizados pneus para essas condições na primeira hora da sessão. Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo realizaram as suas primeiras voltas com as novas versões dos intermédios e de chuva quando a temperatura do ar e da pista rondavam os 14 °C. Depois, a partir das 10h00, o piso estava seco o suficiente para pneus ‘slicks’. Ao longo do dia, as temperaturas subiram para 17 °C no ar e 29 °C na pista.

Bottas e Ricciardo completaram 133 e 106 voltas, respetivamente (17 e 16 em piso molhado). O melhor tempo do finlandês foi de 1.34:002s e o australiano 1.34:815s. Os tempos por volta não são significativos, uma vez que os programas de desenvolvimento dos pneus foram diferentes nos dois carros.

Durante a sessão, foram utilizados 12 tipos diferentes de pneus, completando um total de 1200 quilómetros. Os testes continuam amanhã durante todo o dia com previsão de sol. Bottas estará de volta ao Sauber, enquanto Yuki Tsunoda estará ao volante do VCARB01.