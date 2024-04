F1: Traçado de Albert Park pode ser novamente alterado 

O palco do Grande Prémio da Austrália, o circuito de Albert Park, poderá sofrer alterações na sequência das preocupações de segurança levantadas pelos pilotos na zona da curva 6 durante o evento deste ano, onde se verificaram os acidentes de Alexander Albon e de Dennis Hauger na Fórmula 2.

Segundo a publicação australiana Speedcafe, fontes da FIA confirmaram que estão a ser consideradas modificações para melhorar as medidas de segurança no circuito antes do evento do próximo ano, depois dos incidentes terem resultado em danos significativos, que levaram a uma reavaliação do traçado do circuito. O Albert Park foi renovado para o regresso da F1 em 2021, incluindo ajustamentos naquela zona, que tornaram a curva mais rápida.

Uma opção, segundo a mesma publicação, envolve apertar o ângulo da curva para reduzir a velocidade de entrada e melhorar a dinâmica de saída. Além disso, estão a ser consideradas modificações na caixa de gravilha e no corretor de saída para reduzir o risco de colisões.

Estarão também a ser avaliadas outras alterações, no entanto em Melbourne terão que respeitar os regulamentos ambientais e considerar o impacto na envolvente do parque, uma vez que é um circuito citadino.

A possibilidade de remover árvores para melhorar a segurança está a ser explorada, embora exija uma análise mais aprofundada.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool