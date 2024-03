F1: Toto Wolff teria lugar em risco se: “fosse chefe doutra equipa de topo…”, diz Hans Stuck

Mas para Hans Stuck, a Mercedes devia olhar para quem pensa e desenha o carro: “simplesmente não têm tido a abordagem correta.” É bem capaz de ter razão, porque no fim da linha é Toto Wolff o culpado porque foi ele que escolheu aquelas pessoas, mas quando ao cabo de três anos, com troca de designers e engenheiros pelo meio, continua tudo na mesma…

Toto Wolff admitiu em Melbourne que as perguntas sobre o seu futuro são justas. O facto de ser coproprietário da equipa – Toto Wolff tem 33,3% da Mercedes AMG Petronas F1 – , juntamente com a Mercedes-Benz e a Ineos que têm os restantes 66,6%, leva a que se mantenha onde está.

Na verdade, neste momento já se percebeu que a Mercedes volta a não ter um carro competitivo, e apesar dos seus responsáveis e pilotos falarem em desbloqueio de performance, é bem provável que isso seja mais um “empurrar com a barriga” do que verdadeira esperança que, de repente, o carro comece a andar bem mais do que até aqui.

