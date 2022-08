F1, Toto Wolff sobre Russell: “muito racional, lógico e tenta encontrar soluções” | AutoSport

George Russell não era desconhecido na Mercedes quando tomou as rédeas do carro da equipa no início desta época. O britânico estava destinado a tornar-se companheiro de equipa de Lewis Hamilton e os seus resultados na primeira metade da época não têm desiludido, estando à frente do seu companheiro de equipa na classificação entre os pilotos.

Toto Wolff considera o britânico uma boa adição à equipa e afirma inclusivamente que “parece que está aqui desde sempre”, mas o que gosta especialmente é da abordagem de Russell ao trabalho de equipa.

“Ele adaptou-se bem”, disse Wolff, citado pelo Motorsport-Total.com. “O que eu gosto nele é que o debriefing não muda se termina no oitavo ou segundo [lugar]. É sempre muito racional, lógico e tenta encontrar soluções.” O responsável da Mercedes aprova o método de Russell, afirmando que “não há muitas emoções envolvidas, e isso é ótimo”.

George Russell já conseguiu uma pole position no GP da Hungria, mas ainda não conseguiu levar o seu esforço à conquista da sua primeira vitória na Fórmula 1. Ocupa atualmente o quarto posto da classificação do mundial (158 pontos), com dois pontos de vantagem para o piloto da Ferrari e quinto classificado, Carlos Sainz.