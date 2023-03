F1, Toto Wolff: Red Bull fez “um grande trabalho e nós não” | AutoSport

Nos dois Grandes Prémios de 23 que compõem o calendário de 2023 da Fórmula 1, a Red Bull dominou e venceu ambos, conquistando o 24º um-dois da sua história em Jidá, na Arábia Saudita. Após um início avassalador da estrutura de Milton Keynes, cabe aos adversários trabalharem para encurtar a diferença para os líderes do campeonato, diz Toto Wolff. O responsável da Mercedes considera que na Fórmula 1 apenas vence quem tem mérito para isso, como acontece neste caso com a Red Bull.

“Neste desporto é marcado pela meritocracia, mesmo que não seja bom para o espetáculo que os mesmos ganhem sempre”, afirmou Wolff após o GP da Arábia Saudita. “É porque fizeram um grande trabalho e nós não o fizemos. Todos esperamos, para manter a emoção, e é nosso dever, com tudo o que temos, recuperar o atraso e lutar com eles”.

O responsável da Mercedes explicou que passa pelos adversários procurar as áreas onde a Red Bull possa não estar tão bem para recuperar o atraso das suas equipas, admitindo que vence a mesma equipa “talvez não seja bom para o lado comercial, mas é o que torna a Fórmula 1 tão especial”.