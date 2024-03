F1, Toto Wolff definiu prioridade #1: Max Verstappen, sem descartar outros

“É muito mais o problema da equipa resolver [a atual falta de desempenho] do que procurar uma bala de prata com um piloto fantástico.”

Temos de olhar para nós próprios e dizer: “O que é que podemos fazer com este carro?”, depois torna-se muito mais fácil para quem conduz o segundo carro, torna-se muito mais fácil para o George, porque ele tem potencial para ser campeão do mundo.

“Ainda não sei”, disse ele, depois de também ter sido questionado se essa decisão poderia depender do desempenho de George Russell ao longo da temporada. “Acho que depende também do desempenho de Max. Temos um jovem que é muito promissor. Não quero colocar mais pressão sobre ele, mas parece-me que pode vir a ser um dos melhores. Mas também não queremos afogá-lo tão rapidamente num carro de F1, ele tem 17 anos.

Questionado sobre a escolha que tem pela frente numa entrevista à Fox Sports Austrália, Wolff começou por dizer: “Por mais que tenhamos ficado surpreendidos com a decisão do Lewis, agora eu realmente quero levar o meu tempo. Temos uma vaga livre, a única nas equipas de topo, a não ser que o Max decida ir embora, então a vaga deixará de estar livre para nós. Há algumas opções que são realmente interessantes, desde os super-talentos muito jovens até alguns dos mais velhos que são muito experientes”.

Toto Wolff já assumiu que Max Verstappen está no topo da lista da Mercedes para substituir Lewis Hamilton no final deste ano, mas o austríaco revela-se descansado a esse nível porque há muito bons pilotos por que pode optar.

