F1, Testes de Barcelona: ‘Dobradinha’ Mercedes

Ao contrário do que sucedeu o ano passado por esta altura, a Mercedes entrou a ‘matar’ na época de 2020 e dominou os testes de Barcelona, com os dois melhores registos da semana a ficarem para os seus dois pilotos, com Valtteri Bottas na frente de Lewis Hamilton.

A perceção do que ficou depois dos dois primeiros dias de testes não mudou nada no último desta primeira semana. Hoje, os Mercedes terminaram o dia com uma dobradinha, mas com Valtteri Bottas como o piloto mais rápido, não só do dia mas também da primeira semana de testes, na frente do seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton.

Uma volta sensacional quase ao cair do pano, de Valtteri Bottas, colocou-o no topo das tabelas de tempos neste último dia da primeira semana da pré-época de Fórmula 1 2020. Lewis Hamilton assegurou o segundo lugar durante a tarde, mas ficou a quase um segundo da volta conseguida por Bottas.

Com o sistema DAS do seu Mercedes a dominar as manchetes, a Mercedes manteve o seu impressionante ritmo, com Bottas a registar 1m15,732s, com o composto mais macio de pneus da Pirelli, o C5, enquanto o registo de Hamilton, 1m16,642s, foi realizado com o composto C4, um pouco mais duro. No dia de hoje, os dois pilotos dos Flechas Prateadas, conseguiram rodar mais do que uma distância completa de Grande Prémio, mostrando mais uma vez a boa fiabilidade dos seus carros. Uma bela demonstração e um sério aviso à navegação…

A Ferrari, por outro lado, teve problemas. Sebastian Vettel causou a primeira bandeira vermelha do dia, devido a um problema no motor do SF1000. O motor foi remetido para Maranello, e Vettel regressou à pista horas depois, ainda a tempo de completar mais de 100 voltas durante todo o dia. Contudo, na tabela de tempos, quedou-se pelo 13º melhor registo.

No terceiro lugar ficou o ex-piloto reserva da Mercedes, Esteban Ocon, agora na Renault. O francês rodou um total de 76 voltas de manhã, antes de entregar o monolugar ao seu companheiro de equipa, Daniel Ricciardo, que terminou o dia no 14º lugar. O australiano conseguiu 93 voltas, naquele que foi um dia produtivo para a Renault, isto apesar de uma curta paragem na Curva 9, que provocou a quarta e última bandeira vermelha do dia.

Lance Stroll, piloto da Racing Point rodou 116 voltas, no total, terminando cerca de dois décimos atrás do Ocon. Daniil Kvyat, da AlphaTauri, completou os top 5, enquanto o companheiro de equipa, Pierre Gasly rodou à tarde, completando quatro voltas a menos do que o russo. Terminou em nono.

Na Red Bull, Max Verstappen teve uma boa sessão, de manhã, rodou 86 voltas e terminou a manhã no oitavo lugar, enquanto Alex Albon completou 84 voltas de tarde, fechando o Top 10.

Antonio Giovinazzi colocou o seu Alfa Romeo na sexta posição final do dia, depois de rodar hoje 152 voltas. Depois da equipa obter o melhor registo de ontem, hoje o italiano esteve também em bom plano.

A McLaren testou duas asas dianteiras diferentes neste último dia em que Lando Norris e Carlos Sainz partilharam as tarefas. Carlos Sainz terminou em 11º e Lando Norris em 14º. No entanto, rodou apenas 49 voltas até ter problemas de travagem, que o mantiveram muito tempo nas boxes.

Nicholas Latifi, piloto da Williams foi 15º, depois de ter parado na saída das boxes, envolto numa nuvem de fumo, perto do final da manhã. O canadiano regressou no final do dia e ainda logrou completar 72 voltas.

Bem pior esteve a Haas, cujo dia terminou no início da tarde, quando o VF-20 de Kevin Magnussen sofreu um furo e saiu de pista na Curva 8, batendo nas barreiras. Romain Grosjean completou 48 voltas de manhã, mas não foi além do 12º lugar do dia. A equipa norte americana terminou a semana com o menor número de voltas de todas as 10 equipas, e logicamente os acidentes de Magnussen e Grosjean, não ajudaram em nada.

As 10 equipas estarão de volta à ação na próxima quarta-feira, para mais três dias de testes antes de seguirem para Melbourne, para a abertura da temporada, a meio de março.