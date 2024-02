F1: Temporada de 2024 abre com dois GP ao sábado | AutoSport

A primeira corrida da temporada de 2024, que tem como palco o mesmo Circuito Internacional do Barém onde se realizaram os testes coletivos da semana passada, terá lugar no sábado. O Grande Prémio do Barém não será caso único, repetindo-se a situação na segunda jornada, por exemplo.

Depois do GP de Las Vegas de novembro passado ter sido a primeira corrida do campeonato do mundo a realizar-se num sábado desde o Grande Prémio da África do Sul de 1985, em Kyalami, a temporada 2024 começa no Barém com corrida no sábado à noite, o que acontece pela primeira vez naquela que será a edição 20 desta prova, formando uma dupla jornada no Médio Oriente, com o Grande Prémio da Arábia Saudita, a 9 de março, a decorrer uma semana mais tarde, também agendado para sábado à noite, tudo para acomodar as celebrações do Ramadão naqueles dois territórios.

Excluindo as corridas Sprint, que se realizam sempre ao sábado, a corrida de Las Vegas acontecerá novamente nesse dia, mas com a diferença do fuso horário, em Portugal a prova é vista já às 6 horas de domingo.

FOTO: MPSA/Phillippe Nanchino