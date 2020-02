F1: Stoffel Vandoorne nomeado piloto reserva da Mercedes

Stoffel Vandoorne foi nomeado como piloto reserva da Mercedes na Fórmula 1 para este ano. Vandoorne deixou a McLaren em 2018, juntando-se em 2019 à HWA RaceLab, para o campeonato de Fórmula E, juntamente com um papel de piloto de simulador da Mercedes na F1.

Agora, em 2020, a Mercedes está na Fórmula E como equipa oficial (Mercedes Benz EQ Fórmula E), tendo Vandoorne e Nyck de Vries como pilotos.

Juntamente com o programa na Fórmula E, Vandoorne junta-se a Esteban Guitierrez como piloto de reserva da Mercedes para o Grandes Prémios da Fórmula 1.

Após o cancelamento do E-Prix de Sanya, devido ao coronavírus, Vandoorne só tem provas a coincidir com o seu calendário da Fórmula E no Roma E-Prix(FE)/GP Vietname(F1); Seoul E-Prix(FE)/GP Holanda(F1); Jakarta E-Prix(FE)/GP Baku(F1).