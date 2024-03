F1: Stefano Domenicali sugere rotatividade entre corridas europeias | AutoSport

O diretor executivo da Fórmula 1 Stefano Domenicali sugeriu a implementação de um sistema rotativo para eventos do mundial na Europa a partir de 2026, uma potencial mudança na estrutura tradicional do calendário desta disciplina, mas já antes admitida, tanto por chefes de equipas como por promotores locais dos Grandes Prémios.

Domenicali sugere a rotação de certas corridas europeias, num movimento estratégico para trazer dinamismo e variedade ao calendário da Fórmula 1, apesar de não terem sido revelados pormenores específicos sobre as provas em causa.

“[2026] é um ano em que haverá muitos grandes prémios, principalmente na Europa, onde temos diferentes opções que podemos tomar”, disse Domenicali antes da primeira prova do calendário da Fórmula 1 de 2024, dando o exemplo do recentemente anunciado Grande Prémio de Espanha na capital Madrid. “Acho que Madrid mostra uma coisa que foi muito importante para nós, ver que a atenção da F1 está também no velho continente”. Aludindo à rotatividade nas provas no continente europeu, Domenicali acrescentou que “em 2006 vão ver algo interessante. Estamos a discutir com outros promotores na Europa para fazer algo que será anunciado em breve”.

O responsável também deu conta do que é considerado mais importante quando a F1 negoceia contrato com os circuitos. “O facto de, nos últimos anos, termos conseguido ratificar acordos incríveis com determinados promotores significa que, por um lado, é claro que se trata de um pacote financeiro muito interessante, mas, por outro lado, uma oportunidade incrível para desenvolver o nosso negócio noutras áreas para além da que está relacionada com a taxa promocional. E é essa a nossa abordagem”.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA