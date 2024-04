F1, Stefano Domenicali: “porta da rua é serventia da casa”…

As coisas estão a ficar extremadas entre o que é a opinião e a vontade de alguns pilotos – infelizmente nem todos têm a mesma voz, muito menos ‘força’ – e a liderança da Fórmula 1 personificada no seu diretor-executivo, Stefano Domenicali, e as coisas podem entrar numa espiral em que quem perde é a F1 como um todo.

Lando Norris, piloto da McLaren tem vindo a expressar preocupações com a extensão do calendário da Fórmula 1, afirmando que um total de 24 corridas, especialmente com a adição de eventos de sprint, é insustentável e prejudicial, especialmente para a equipa como um conjunto e não especificamente para os pilotos, pois esses têm acesso a condições que os elementos das equipas não possuem.

Ao longo do tempo, a F1 tem aumentado constantemente o número de corridas, o que resulta no atual número recorde de 24, somando-se mais seis eventos de sprint, totalizando 30 corridas.

Um calendário tão extenso está a ser extenuante e por isso Lando Norris enfatiza o impacto negativo do calendário nos membros da equipa, que enfrentam uma carga de trabalho intensa sem pausas adequadas entre as corridas, enquanto os eventos de sprint aumentam ainda mais a tensão.

Já Max Verstappen, piloto da Red Bull, acredita que o novo formato de corrida Sprint é uma melhoria para o espetáculo, mas expressa preocupação com o número total de corridas, afirmando que 24 anuais, incluindo seis eventos de sprint, é o limite máximo.

Fernando Alonso, piloto da Aston Martin, concorda com a visão dos seus colegas, mas argumenta que um calendário de 24 corridas já está muito acima do limite.

Stefano Domenicali, chefe executivo da Fórmula 1, muito naturalmente, discorda das críticas dos pilotos, defendendo que 24 corridas são o número ideal e enfatizando a responsabilidade de proporcionar entretenimento aos adeptos. Até aqui, tudo bem, pois é o seu papel defender a Liberty Media, mas o que fez a seguir é que já não lhe fica bem.

Em resposta às críticas dos pilotos, Domenicali sugere que os pilotos se não estiverem contentes têm a opção de sair se não conseguirem lidar com o calendário exigente…

Dizer aos pilotos de F1 que Têm feito crítica, “se não estás contente, podes-te ir embora” não fica bem a Stefano Domenicali…