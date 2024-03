F1: Série documental sobre Roland Ratzenberger lançada em abril

Recordamos que os promotores locais do Grande Prémio de Emilia Romagna e Made in Italy, no ano em que se celebra os 30 anos desse fatídico fim de semana, preparam eventos de homenagem a Senna e Ratzenberger, ao mesmo tempo que esperam que a prova seja um momento de recuperação daquela região italiana, que em 2023 também perdeu muito em resultado das inundações que se verificaram e obrigaram ao cancelamento do evento de F1.

Depois de já ter lançado uma longa metragem sobre o piloto austríaco, Peter Levay tem pronta uma série documental que dá ao público a oportunidade de aprofundar a vida e a carreira de Ratzenberger, com todos os desafios até alcançar a Fórmula 1. É um tributo a um atleta talentoso que faleceu demasiado cedo e cujo percurso é pouco conhecido do grande público.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI