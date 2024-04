F1: Sergio Pérez sem dúvidas sobre permanência no mundial em 2025

Sergio Pérez mantém a certeza quanto ao seu futuro na Fórmula 1, numa altura de negociações em curso com a Red Bull.

Sergio Perez está determinado em permanecer na Fórmula 1 nas próximas temporadas, independentemente do resultado das negociações de contrato com a Red Bull e de toda a especulação em torno do seu posto na equipa de Milton Keynes.

À medida que as negociações desenrolam-se entre Pérez e as principais figuras da Red Bull, incluindo Helmut Marko e o chefe de equipa Christian Horner, o piloto mexicano afirma o seu compromisso inabalável com a Fórmula 1.

“Estou totalmente empenhado”, explicou Pérez. “No fundo, estou neste desporto há muito tempo, mas tenho apenas 34 anos e vemos carreiras mais longas hoje em dia, por isso continuo muito novo e muito motivado. Não tenho nenhuma dúvida, 100% de certeza que estarei aqui no próximo ano.”

Especula-se sobre os termos das negociações, com Marko a sugerir a preferência do piloto mexicano por um contrato de três anos, uma proposta que o consultor da Red Bull parece hesitante em aceitar.

“Não creio que, para fazer este trabalho, não se possa estar só por estar, especialmente ao ter uma família em casa”, acrescentou Pérez. “É importante que, quando nos comprometemos com a Fórmula 1, estejamos totalmente empenhados até ao último dia, e é essa a minha abordagem. Estou totalmente empenhado na F1 como quando comecei. É importante fazer isso pela minha família, mas não sei por quanto tempo poderei ter essa motivação. A dada altura, há algumas prioridades fora daqui e é algo que, a dada altura, terei de considerar durante quanto tempo quero continuar com a equipa. O que está em causa é o futuro, como ambos vemos o futuro juntos. Obviamente, se a equipa e o piloto tiverem o mesmo objetivo em mente, é muito fácil, especialmente depois de tantos anos. Estamos juntos há quatro anos, por isso espero que tudo seja bastante fácil daqui para a frente”, concluiu.